У Києві встановлюють перше мобільне укриття: точна локація і кількість місць (фото)
У Києві облаштовують перше мобільне укриття поблизу зупинки громадського транспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
На якому проспекті розташоване укриття
У КМДА розповіли (посилаючись на інформацію від комунального підприємства "Київпастранс"), що в столиці вже встановлюють перше мобільне укриття:
- на Берестейському проспекті;
- поблизу зупинки громадського транспорту.
Зазначається, що його купівлю та встановлення профінансували "меценати, до яких звернувся Київський міський голова Віталій Кличко".
Де саме шукати нове мобільне укриття
У КМДА уточнили, що це мобільне укриття розташоване поряд із зупинкою "Парк Івана Багряного" (на Берестейському проспекті).
Отже, йдеться про Шевченківській район Києва.
Мешканцям і гостям міста нагадали, що через цю зупинку курсують тролейбуси:
- маршруту №4;
- маршруту №5;
- маршруту №7.
Особливості укриття на Берестейському проспекті
Виконувачка обов'язків генерального директора КП "Київпастранс" Тетяна Тараско повідомила, що це мобільне укриття:
- призначене для тимчасового захисту людей у разі загрози обстрілів під час повітряних тривог;
- пристосоване для потреб людей із числа маломобільних груп;
- відповідає вимогам ДСТУ (Державного стандарту України).
Усередині захисної споруди передбачено:
- до 10 місць для сидіння;
- місце для крісла колісного.
Для захисту людей конструкція обладнана:
- двома входами з тамбурами;
- металевими дверима;
- захисними блоками біля кожного входу.
"Зауважимо, що найближчим часом підприємство планує придбати та встановити 14 укриттів. Зараз триває процедура закупівлі", - підсумували у КМДА.
Нагадаємо, раніше про те, що в Києві почнуть встановлювати мобільні бетоновані укриття, розповів т.в.о. начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Андрій Ткачов.
Тим часом прокуратура вимагала від КМДА і Київради встановити мобільні укриття через суд.
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