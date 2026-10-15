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У Києві встановлюють перше мобільне укриття: точна локація і кількість місць (фото)

13:00 15.10.2026 Чт
2 хв
aimg Ірина Костенко
У Києві встановлюють перше мобільне укриття: точна локація і кількість місць (фото) Мобільне укриття для столиці профінансували меценати (фото: kyivcity.gov.ua)
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У Києві облаштовують перше мобільне укриття поблизу зупинки громадського транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

На якому проспекті розташоване укриття

У КМДА розповіли (посилаючись на інформацію від комунального підприємства "Київпастранс"), що в столиці вже встановлюють перше мобільне укриття:

  • на Берестейському проспекті;
  • поблизу зупинки громадського транспорту.

Зазначається, що його купівлю та встановлення профінансували "меценати, до яких звернувся Київський міський голова Віталій Кличко".

Перше мобільне укриття - поблизу зупинки громадського транспорту (фото: kyivcity.gov.ua)
Перше мобільне укриття - біля зупинки громадського транспорту (фото: kyivcity.gov.ua)

Де саме шукати нове мобільне укриття

У КМДА уточнили, що це мобільне укриття розташоване поряд із зупинкою "Парк Івана Багряного" (на Берестейському проспекті).

Отже, йдеться про Шевченківській район Києва.

Мешканцям і гостям міста нагадали, що через цю зупинку курсують тролейбуси:

  • маршруту №4;
  • маршруту №5;
  • маршруту №7.
Парк імені Івана Багряного в Києві (карта: google.com/maps)
Парк імені Івана Багряного в Києві (карта: google.com/maps)

Особливості укриття на Берестейському проспекті

Виконувачка обов'язків генерального директора КП "Київпастранс" Тетяна Тараско повідомила, що це мобільне укриття:

  • призначене для тимчасового захисту людей у разі загрози обстрілів під час повітряних тривог;
  • пристосоване для потреб людей із числа маломобільних груп;
  • відповідає вимогам ДСТУ (Державного стандарту України).
Мобільне укриття відповідає вимогам ДСТУ (фото: kyivcity.gov.ua)
Мобільне укриття відповідає вимогам ДСТУ (фото: kyivcity.gov.ua)

Усередині захисної споруди передбачено:

  • до 10 місць для сидіння;
  • місце для крісла колісного.
В укритті передбачено до 10 "сидячих" мість (фото: kyivcity.gov.ua)
В укритті передбачено до 10 "сидячих" місць (фото: kyivcity.gov.ua)

Для захисту людей конструкція обладнана:

  • двома входами з тамбурами;
  • металевими дверима;
  • захисними блоками біля кожного входу.
Конструкцію встановили для тимчасового захисту людей під час повітряних тривог (фото: kyivcity.gov.ua)
Конструкцію встановили для тимчасового захисту людей під час повітряних тривог (фото: kyivcity.gov.ua)

"Зауважимо, що найближчим часом підприємство планує придбати та встановити 14 укриттів. Зараз триває процедура закупівлі", - підсумували у КМДА.

Нагадаємо, раніше про те, що в Києві почнуть встановлювати мобільні бетоновані укриття, розповів т.в.о. начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Андрій Ткачов.

Тим часом прокуратура вимагала від КМДА і Київради встановити мобільні укриття через суд.

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