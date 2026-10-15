У Києві встановлюють перше мобільне укриття: точна локація і кількість місць (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

На якому проспекті розташоване укриття

У КМДА розповіли (посилаючись на інформацію від комунального підприємства "Київпастранс"), що в столиці вже встановлюють перше мобільне укриття:

на Берестейському проспекті ;

; поблизу зупинки громадського транспорту.

Зазначається, що його купівлю та встановлення профінансували "меценати, до яких звернувся Київський міський голова Віталій Кличко".

Перше мобільне укриття - біля зупинки громадського транспорту (фото: kyivcity.gov.ua)

Де саме шукати нове мобільне укриття

У КМДА уточнили, що це мобільне укриття розташоване поряд із зупинкою "Парк Івана Багряного" (на Берестейському проспекті).

Отже, йдеться про Шевченківській район Києва.

Мешканцям і гостям міста нагадали, що через цю зупинку курсують тролейбуси:

маршруту №4;

маршруту №5;

маршруту №7.

Парк імені Івана Багряного в Києві (карта: google.com/maps)

Особливості укриття на Берестейському проспекті

Виконувачка обов'язків генерального директора КП "Київпастранс" Тетяна Тараско повідомила, що це мобільне укриття:

призначене для тимчасового захисту людей у разі загрози обстрілів під час повітряних тривог ;

; пристосоване для потреб людей із числа маломобільних груп;

відповідає вимогам ДСТУ (Державного стандарту України).

Мобільне укриття відповідає вимогам ДСТУ (фото: kyivcity.gov.ua)

Усередині захисної споруди передбачено:

до 10 місць для сидіння;

місце для крісла колісного.

В укритті передбачено до 10 "сидячих" місць (фото: kyivcity.gov.ua)

Для захисту людей конструкція обладнана:

двома входами з тамбурами;

металевими дверима;

захисними блоками біля кожного входу.

Конструкцію встановили для тимчасового захисту людей під час повітряних тривог (фото: kyivcity.gov.ua)

"Зауважимо, що найближчим часом підприємство планує придбати та встановити 14 укриттів. Зараз триває процедура закупівлі", - підсумували у КМДА.