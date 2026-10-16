RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Кличко предупредил глав РГА Киева об ответственности за отсутствие укрытий

15:48 16.10.2026 Пт
3 мин
aimg Юлия Бойко
Кличко обратился к главам РГА из-за укрытий (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Из-за существенного усиления обстрелов Киева безотлагательной задачей РГА как распорядителей средств является расширение сети укрытий.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил глава столицы Виталий Кличко на коллегии КГГА.

Районы должны увеличить количество укрытий

В частности, Кличко напомнил главам районов Киева о персональной ответственности за отсутствие убежищ.

"Сегодня на коллегии КГГА поручил главам районов столицы определить приоритетность использования средств на обустройство укрытий. И не заниматься саботажем этого вопроса", - заявил мэр Киева.

По его словам, сейчас неотложная задача для глав районов, которые являются распорядителями средств, выделяемых городом, - увеличение количества и надлежащее обустройство убежищ.

"Главы районов должны оперативно реагировать на все обращения и устранять недостатки. Так как, хотя и назначены Президентом, несут персональную ответственность перед жителями", - заявил Виталий Кличко.

Читайте также: "Где миллиарды на ПВО?" Кличко жестко поставил правительству вопрос о защите энергетики

Мэр отметил, что в Киеве сегодня есть почти 4400 укрытий разных типов и форм собственности. В 2022-2026 годах город направил на строительство, ремонт и обустройство укрытий около 7 млрд грн. Однако райадминистрации освоили не все средства.

Мобильные укрытия появятся на остановках

"Отдельно обсудили вопрос установки мобильных укрытий. В прошлом году районы, получив на это средства, укрытий не установили и средства вернулись в городской бюджет. А на этот год с запросом денег на установку мобильных укрытий не обращались!" - отметил Кличко.

Следовательно, городу пришлось находить возможности решать вопросы без участия районов.

В частности, первую партию - 14 мобильных укрытий - в ближайшее время установит "Киевпасстранс" на остановках общественного транспорта, рассказал глава столицы.

"Кроме этого я обратился к бизнесу помочь городу. И первое укрытие за средства меценатов вчера установили на Берестейском проспекте, рядом с остановкой нескольких маршрутов троллейбусов "Парк Ивана Багряного", - сообщил Кличко.

Читайте также: В Киеве устанавливают первое мобильное укрытие: точная локация и количество мест (фото)

Он призвал глав районов не отстраняться от вопроса установки мобильных укрытий.

"Игнорирование вопроса буду расценивать как саботаж! И конкретные фамилии "деятелей" обнародую для киевлян, жителей районов, где руководители не будут работать над установкой укрытий", - подчеркнул мэр Киева.

Ранее директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что интенсивность ударов врага по энергетическим объектам Киева за последние полтора месяца увеличилась в четыре раза.

Осенью прошлого года правительство наконец-то определило на законодательном уровне нормы для мобильных укрытий. Тогда Кличко сообщал, что Киев выделяет средства на установку 500 таких укрытий. Однако РГА, являющиеся распорядителями средств, не смогли их освоить.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КГГАКиевВиталий Кличко