Кличко подав альтернативний законопроект про столицю

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Кличко заявив, що поданий закон про столицю "не для самоврядування"

Міський голова Києва Віталій Кличко подав Верховній раді України альтернативний законопроект про столицю. Про це він заявив на прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, раніше внесений до Ради законопроект про столицю не передбачає самоврядування та децентралізацію.

"Будь-який законопроект повинен бути обговорений з киянами. Я переконаний, що вивчивши законопроект ... він не для самоврядування, не для киян. Ми запропонували альтернативний законопроект", - зазначив Кличко.

Друзі, пряма трансляція прес-конференції вже розпочалась. Приєднуйтесь! Опубліковано Віталієм Кличком Понеділок, 23 вересня 2019 р.

Нагадаємо, минулого тижня Верховна рада включила закон про столицю в порядок денний сесії. Якщо приймуть цей закон, вибори мера Києва можуть пройти 8 грудня 2019 року. Крім того, будуть відновлені районні ради, які отримають частину повноважень Київради. Сама Київська міська рада скоротиться з 120 до 84 депутатів.

Відзначимо, нинішній глава Офісу президента Андрій Богдан раніше не виключив своєї участі у виборах мера Києва. Також чинний міський голова Віталій Кличко підкреслював, що має намір брати участь в наступних місцевих виборах.

