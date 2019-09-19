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Во фракции "Слуга народа" прокомментировали закон о столице

Новости » Политика    19.09.2019 - 15:48
Во фракции "Слуга народа" прокомментировали закон о столице
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Закон предусматривает разграничение трех органов власти столицы

Закон о столице будет предусматривать расширение местного самоуправления. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, создание местных районных советов не является ограничением местного самоуправления.

"Нет там ограничения местного самоуправления. Вы знаете, что там есть создание вообще местных районных советов. Так вот районные советы - это не ограничение, а расширение местного самоуправления. Ведь в районе люди гораздо лучше знают, чем в центре. Децентрализация строится на принципе, что от центра власть постепенно переходит к районам. И там на местах люди лучше знают - парк построить или завод открыть", - заявил Арахамия.

Он также подчеркнул, что в законе о столице прописано разграничение трех органов власти.

"Впервые в истории Украины почти нормальное разграничение трех органов власти: районных совета, КГГА и мэра. Я считаю, что это должны были размотать еще лет 5 назад", - добавил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в повестке дня Верховной рады сегодня говорилось о том, что законопроект о столице хотят включить в повестку. В случае принятия закона о столице, выборы мэра Киева могут состояться 8 декабря этого года. Однако законопроект еще не прошел комитеты и сегодня, 19 сентября, не будет рассматривать закон о столице.

Кроме того, действующий городской голова столицы Виталий Кличко намерен принимать участие в следующих местных выборах. Кроме этого, глава Офиса президента Андрей Богдан не исключает возможности участия в этих выборах.

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