Кличко: я остаюсь киевским городским главой

Мэр Киева Виталий Кличко, комментируя увольнение с должности главы Киевской городской государственной администрации, заявил, что остается киевским городским главой. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава КГГА в частности прокомментировал подписание президентом Владимиром Зеленским представления о его увольнении.

"Следующий шаг - президент должен подписать представление, если он подпишет, оно будет вступать в силу, но одно могу сказать - я остаюсь киевским городским главой... Я буду бороться не за кресло, не за должности, а за возможность киевлян, за ключевые принципы", - отметил Кличко.

Напомним, ранее Кличко прокомментировал решение Кабинета министров Украины о его увольнении с должности главы Киевской городской государственной администрации. В частности, он связал сегодняшнее решение Кабинета министров с "желанием партии власти возглавить мэрию".

Как писало РБК-Украина, в среду Кабинет министров поддержал решение об увольнении главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. При этом Кабмин премьера Владимира Гройсмана отказался увольнять Кличко с должности.

Добавим также, представление на увольнение Виталия Кличко с должности главы КГГА передали в Офис президента Украины Владимира Зеленского. Премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что вместо главы Киевской городской государственной (КГГА) администрации Виталия Кличко уволил бы Вадима Столара, которого в СМИ называют "смотрящим" за Киевом.

Подчеркнем, глава Офиса президента Андрей Богдан заявлял, что Кличко потерял контроль над столицей и должен уйти в отставку. После этого Кличко в обращении к Зеленскому заявил, что все, что наговорил Богдан, - "полная чушь и некомпетентность". Кличко подал заявление в НАБУ из-за заявления Богдана.