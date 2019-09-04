Представление на увольнение Кличко направили Зеленскому

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Кабмин сегодня согласовал увольнение Кличко

Представление на увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации передали в Офис президента Украины Владимира Зеленского. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

Сегодня Кабинет министров поддержал увольнение Кличко.

"Мы обратились с представлением к Офису президента об увольнении господина Кличко с должности, которую он сейчас занимает (глава КГГА, - ред.) и назначили народного депутата, которая будет представлять интересы правительства в новом парламенте", - отметил он.

Брифінг за підсумками засідання Кабінету Міністрів YouTube: https://youtu.be/UyZ0sxZncRc Опубліковано 5 канал Середа, 4 вересня 2019 р.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Богдан заявлял, что Кличко потерял контроль над столицей и должен идти в отставку. Богдан говорил, что Кабинет министров вскоре рассмотрит вопрос увольнения председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

Отметим, что еще прошлый Кабинет министров должен был рассмотреть представление об увольнении Кличко, но Кабмин даже не взял его в повестку дня.

Напомним, что Кличко в обращении президенту Владимиру Зеленскому заявил, что все, что наговорил Богдан "полная чушь и не компетентность". Кличко подал заявление в НАБУ из-за заявления Богдана.

В интервью РБК-Украина глава Офиса президента Андрей Богданподтвердил, что с мэром Киева у них есть договоренность, от соблюдения которой и будет зависеть его дальнейшее пребывание во главе КГГА.