Кличко опублікував відео про перші дні російського вторгнення, де показав, як Київ вистояв

"Рік тому розв’язання росією цієї варварської війни більшості українців здавалося нереальним. Але столиця готувалась до можливого наступу. Добровольці, які стали до лав територіальної оборони, наші військові допомогли захистити і втримати столицю. Критична інфраструктура міста працювала попри обстріли та реальну загрозу вуличних боїв. Лікарні приймали поранених з передмість, де точились запеклі бої. Працювали продуктові магазини та комунальні аптеки. Бізнес та небайдужі кияни надавали підтримку тим, хто її потребував", - написав мер Києва.

Він також висловив упевненість, що зрештою Україна переможе.

"Рік ми живемо у новій реальності. Трагічній і психологічно виснажливій. Але ми боремося, віримо в себе і у свою країну. Тому все подолаємо і переможемо", - наголосив Кличко.