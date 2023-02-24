Кличко опублікував відео про перші дні російського вторгнення, де показав, як Київ вистояв

Мер Києва Віталій Кличко до річниці широкомасштабного російського вторгнення опублікував відео, в якому показав, як Київ готувався оборонятися та як місто вистояло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кличка в Facebook.
"Рік тому розв’язання росією цієї варварської війни більшості українців здавалося нереальним. Але столиця готувалась до можливого наступу. Добровольці, які стали до лав територіальної оборони, наші військові допомогли захистити і втримати столицю. Критична інфраструктура міста працювала попри обстріли та реальну загрозу вуличних боїв. Лікарні приймали поранених з передмість, де точились запеклі бої. Працювали продуктові магазини та комунальні аптеки. Бізнес та небайдужі кияни надавали підтримку тим, хто її потребував", - написав мер Києва.
Він також висловив упевненість, що зрештою Україна переможе.
"Рік ми живемо у новій реальності. Трагічній і психологічно виснажливій. Але ми боремося, віримо в себе і у свою країну. Тому все подолаємо і переможемо", - наголосив Кличко.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський вже звернувся до українців у річницю повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну.
Додамо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у річницю війни також зробив заяву. Він подякував також всім українцям, хто бореться і підтримує країну.
Про події у річницю російського вторгнення - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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