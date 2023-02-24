Кличко опубликовал видео о первых днях российского вторжения, где показал, как Киев выстоял

Мэр Киева Виталий Кличко к годовщине широкомасштабного российского вторжения опубликовал видео, в котором показал, как Киев готовился обороняться и как город выстоял.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кличко в Facebook.
"Год назад развязывание россией этой варварской войны большинству украинцев казалось нереальным. Но столица готовилась к возможному наступлению. Добровольцы, которые встали в ряды территориальной обороны, наши военные помогли защитить и удержать столицу. Критическая инфраструктура города работала, несмотря на обстрелы и реальную угрозу уличных боев. Больницы принимали раненых из пригородов, где шли ожесточенные бои. Работали продуктовые магазины и коммунальные аптеки. Бизнес и неравнодушные киевляне оказывали поддержку тем, кто в ней нуждался", - написал мэр Киева.
Он также выразил уверенность, что в конце концов Украина победит.
"Год мы живем в новой реальности. Трагической и психологически изнурительной. Но мы боремся, верим в себя и в свою страну. Поэтому все преодолеем и победим", - подчеркнул Кличко.
Напомним, что президент Владимир Зеленский уже обратился к украинцам в годовщину полномасштабного вторжения войск России в Украину.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в годовщину войны также сделал заявление. Он поблагодарил также всех украинцев, кто борется и поддерживает страну.
О событиях в годовщину российского вторжения - читайте в материале РБК-Украина.
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