"Основа нашої стійкості - люди": Залужний звернувся до українців у річницю війни

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну, 24 лютого, зробив заяву. Він подякував також всім українцям, хто бореться і підтримує країну.

Що сказав Залужний українцям

Головнокомандувач ще раз нагадав, що для України – головне люди, вони є основою всього.

"Основа нашої стійкості - ЛЮДИ. Звичайні люди. Звичайні Герої. Серед нас. З нами в строю", - написав військовий.

"Це люди, які взяли до рук зброю, щоб захистити своїх рідних, свої оселі і свою державу від ворожої неспровокованої та невиправданої агресії. Це люди, які зараз, у цю хвилину, бʼють окупанта, тримають позиції, мерзнуть в холодній, але рідній землі, рятують життя побратимам, допомагають війську всім, чим тільки можна допомогти", - сказано у його повідомленні.

Залужний зазначив, що за дев'ять років війни ми стали міцнішими за бетон і сталь, "бо пам'ятаємо приклади незламності захисників ДАПА та Азовсталі".

Він подякував усім українцям у цей фатальний та трагічний для нашої країни день.

"Дякую вам, українці! Усім, хто служить у лавах Збройних Сил та інших складових сил оборони України, - повага і глибока вдячність. Усім, хто допомагає, підтримує, вірить - доземний уклін. Усім полеглим за свободу - Вічна Памʼять і шана. Ми вистоїмо. І ПЕРЕМОЖЕМО!" - резюмував головнокомандувач ЗСУ.