Кличко обратился к Зеленскому после заявлений Богдана

Глава Киевской городской государственной администрации (КГГА) и мэр города Киева Виталий Кличко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому после того, как глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что Кличко потерял контроль над столицей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Виталия Кличко в Facebook.

По словам мэра столицы, все наговорил господин Богдан полная чушь и не компетентность.

"Но я обращаюсь к президенту. Владимир Александрович, с полным уважением к вам, если власть будут представлять такие лживые непрофессионалы, как Андрей Богдан, то о каких новых стандартах мы можем говорить о политике?", - отметил глава КГГА.

Также Кличко отметил, что Киевсовет работает прозрачно и эффективно.

"Если коротко, Киевсовет работает прозрачно и эффективно, без "смотрящих" - языком руководителя вашего офиса. Второе, я не руководителем БПП. Третье - кому предлагали деньги? Фамилии, кто, зачем? Какие-то сплетни - это безосновательная ложь. И также манипуляция законами и Конституцией - все это смотрит вся Украина и наши международные партнеры. Разве это уровень руководителя офиса главы государства?", - заявил он.

Также Виталий Кличко отметил, что не держится "за кресло" и "должность".

"И последнее, я не борюсь за кресло. Мне не нужна должность. Я борюсь за наш город, за страну, за самоуправление, киевлян. За возможность выбирать человека ответственного исключительно перед киевлянами", - заявил мэр столицы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что мэр Киева Виталий Кличко потерял контроль над столицей. По его словам, Кличко должен сам подать в отставку с поста главы КГГА.

Кроме того, Офис президента Украины обратился к Кабмину с просьбой внести представление на увольнение Виталия Кличко. Пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук подтвердил получение такого письма от ОП.