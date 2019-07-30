Кличко звернувся до Зеленському після заяв Богдана

Голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) і мер міста Києва Віталій Кличко звернувся до президента України Володимиру Зеленському після того, як глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що Кличко втратив контроль над столицею. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Віталія Кличка Facebook.

За словами мера столиці, всі наговорив пан Богдан повна нісенітниця і не компетентність.

"Але я звертаюся до президента. Володимир Олександрович, з повною повагою до вас, якщо влада будуть представляти такі брехливі непрофесіонали, як Андрій Богдан, то про які нові стандарти ми можемо говорити про політику?", - зазначив голова КМДА.

Також Кличко зазначив, що Київрада працює прозоро і ефективно.

"Якщо коротко, Київрада працює прозоро і ефективно, без "смотрящих" - мовою керівника вашого офісу. Друге, я не керівником БПП. Третє - кому пропонували гроші? Прізвища, хто, навіщо? Якісь плітки - це безпідставна брехня. І також маніпуляція законами і Конституцією - все це дивиться вся Україна і наші міжнародні партнери. Хіба це рівень керівника офісу глави держави?", - заявив він.

Також Віталій Кличко зазначив, що не тримається за крісло" і "посада".

"І останнє, я не борюся за крісло. Мені не потрібна посада. Я борюся за наше місто, за країну, за самоврядування, киян. За можливість вибирати людини відповідального виключно перед киянами", - заявив мер столиці.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що мер Києва Віталій Кличко втратив контроль над столицею. За його словами, Кличко повинен сам подати у відставку з посади голови КМДА.

Крім того, Офіс президента України звернувся до Кабміну з проханням внести подання на звільнення Віталія Кличка. Прес-секретар прем'єр-міністра Василь Рябчук підтвердив отримання такого листа від ОП.