Кабмин с анонсированным увольнением Кличко завтра не состоится

Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

Отметим, что на этом заседании должны были рассмотреть увольнение главы КГГА Кличко

Заседание Кабинета министров Украины на этой неделе не будет, потому что премьер-министр Владимир Гройсман в отпуске. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук.

Отметим, что на этом заседании должны были рассмотреть увольнение мэра Киева Виталия Кличко.

"Завтра не будет заседания правительства. Заседание под председательством премьер-министра не будет. Премьер-министр находится в официальном отпуске", - заявил Рябчук.

Напомним, что сам Гройсман несколько дней назад заявил, что увольнение Кличко рассмотрят на ближайшем заседании. Тогда он заявил, что в соответствии с Конституцией все главы областных госадминистраций слагают свои полномочия перед новоизбранным президентом.

РБК-Украина ранее писало, что Офис президента Украины обратился к Кабмину с просьбой внести представление на увольнение Виталия Кличко. Пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук подтвердил получение такого письма от ОП.

Отметим, сегодня глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что мэр Киева Виталий Кличко потерял контроль над столицей. По его словам, Кличко должен сам подать в отставку с поста главы КГГА.