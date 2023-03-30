Кличко назвав терміни завершення опалювального сезону у Києві

У Києві опалювальний сезон можуть завершити вже найближчими тижнями, якщо для цього буде відповідна температура повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка в ефірі телеканалу "Київ".

"Якщо середньодобова температура перевищує +8 деякий період часу, ми, відштовхуючись від прогнозу погоди та деяких показників, з великою ймовірністю через два тижні, можливо, навіть через тиждень - опалення буде вимкнено", - розповів міський голова.

Варто зауважити, що у низці міст вже завершують опалювальний сезон. Зокрема, в Одесі та Полтаві опалення перестануть подавати вже завтра, 31 березня.

Також ми писали, що 1 березня в Україні почали готуватись до наступного опалювального сезону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.