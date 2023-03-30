UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кличко назвав терміни завершення опалювального сезону у Києві

Фото: стало відомо, коли в Україні можуть вимкнути опалення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Києві опалювальний сезон можуть завершити вже найближчими тижнями, якщо для цього буде відповідна температура повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка в ефірі телеканалу "Київ".

"Якщо середньодобова температура перевищує +8 деякий період часу, ми, відштовхуючись від прогнозу погоди та деяких показників, з великою ймовірністю через два тижні, можливо, навіть через тиждень - опалення буде вимкнено", - розповів міський голова.

Варто зауважити, що у низці міст вже завершують опалювальний сезон. Зокрема, в Одесі та Полтаві опалення перестануть подавати вже завтра, 31 березня.

Також ми писали, що 1 березня в Україні почали готуватись до наступного опалювального сезону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВіталий КличкоОпалювальный сезон