В Україні почали підготовку до наступного опалювального сезону
Президент Володимир Зеленський доручив українському уряди почати підготовку до опалювального сезону 2023 - 2024 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова в Twitter.
За його словами, доручення про підготовку до початку опалювального сезону було дано президентом Володимиром Зеленським.
"Президент дав доручення щодо заходів з підготовки до опалювального сезону 2023-2024 років", - написав Данілов.
Фото: в Україні почали підготовку до наступного опалювального сезону (twitter.com/OleksiyDanilov)
Нагадаємо, у березні 2023 року річні тарифи на газ пропонують дев'ять постачальників. Ціни коливаються від 7,70 до 10 гривень за кубометр.
Глава "Нафтогазу" назвав країни, в яких Україна закупила газ на опалювальний сезон.
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