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Кличко назвал сроки завершения отопительного сезона в Киеве

Фото: стало известно, когда в Украине могут выключить отопление (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Киеве отопительный сезон могут завершить уже в ближайшие недели, если для этого будет соответствующая температура воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление мэра Киева Виталия Кличко в эфире телеканала "Київ".

"Если среднесуточная температура превышает +8 некоторый период времени, мы, отталкиваясь от прогноза погоды и некоторых показателей, с большой вероятностью через две недели, возможно даже через неделю - отопление будет выключено", - рассказал городской глава.

Стоит заметить, что в ряде городов уже завершают отопительный сезон. В частности, в Одессе и Полтаве отопление перестанут подавать уже завтра, 31 марта.

Также мы писали, что 1 марта в Украине начали подготавливаться к следующему отопительному сезону.

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КиевВиталий КличкоОтопительный сезон