У Полтаві завершують опалювальний сезон

"Сьогодні виконком прийняв рішення закінчити опалювальний сезон з 31 березня. Так, цього року він закінчується раніше, ніж зазвичай. Проте невдовзі погода вирівняється, очікується потепління" ,-йдеться ва повідомленні.

Зазначимо, що зазвичай опалювальний сезон завершується в середині квітня.