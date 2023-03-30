У Полтаві завершують опалювальний сезон
Фото: опалювальний сезон у Полтаві завершують 31 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Полтаві опалювальний сезон завершать 31 березня, оскільки очікується потепління.
Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на голову Полтавської міської ради Олександра Мамая
"Сьогодні виконком прийняв рішення закінчити опалювальний сезон з 31 березня. Так, цього року він закінчується раніше, ніж зазвичай. Проте невдовзі погода вирівняється, очікується потепління" ,-йдеться ва повідомленні.
Зазначимо, що зазвичай опалювальний сезон завершується в середині квітня.
Раніше ми писали про те, що підготовка Чернігівської ТЕЦ до наступного опалювального сезону під загрозою.
Також нагадаємо, що в КМДА пояснили чому в Києві не завершують опалювальний сезон.