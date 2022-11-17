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Кличко: Київ передає звільненому Херсону техніку, будівельні матеріали, медобладнання та продукти

Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Київ передасть Херсону допомогу у вигляді техніки, будівельних матеріалів та інших речей, яких потребує звільнене від тривалої окупації місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у Facebook.

"Від Київської громади передамо допомогу місту Херсону. Зараз готуємо найнеобхідніше для понівеченого російськими варварами міста. Спілкувався із виконуючою обов‘язки мера Херсона. Місту потрібна і техніка, і матеріали, буквально все. Визначили наші можливості і відправимо в Херсон, зокрема: 5 пасажирських автобусів, 4 вантажних авто (МАЗ, Фотон), сміттєвоз, екскаватор, 2 карети швидкої, 11 генераторів. Медичне обладнання: 30 апаратів ШВЛ, 30 апаратів для дихання (АМБУ), витратні матеріали", - заявив Кличко.

За словами Кличка, також Київ відправить до Херсону продукти харчування - проднабори для мешканців та по 10 тонн олії, цукру та круп. Крім того, для потреб мешканців столиця передає теплі ковдри та одяг. А для відновлення міста - будівельні матеріали, інвентар та інструменти.

Також Херсон може отримати від столиці грошову допомогу.

"Я ініціюю розгляд Київрадою виділення 50 мільйонів грошової допомоги Херсону. Так, як ми виділяли на відбудову містам і селищам Київської агломерації", - зазначив мер Києва.

Раніше ми писали про те, що 11 листопада, українські бійці зайшли до Херсона. Також наші герої звільнили Снігурівку - останнє місто Миколаївської області, яке було під контролем росіян.

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Віталий КличкоКиївХерсон