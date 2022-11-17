Кличко: Киев передает освобожденному Херсону технику, стройматериалы, медоборудование и продукты

"От Киевской громады передадим помощь городу Херсону. Сейчас готовим самое необходимое для изуродованного российскими варварами города. Общался с исполняющей обязанности мэра Херсона. Городу нужна и техника, и материалы, практически все. Определили наши возможности и отправим в Херсон, в том числе: 5 пассажирских автобусов, 4 грузовых авто (МАЗ, Фотон), мусоровоз, экскаватор, 2 кареты скорой, 11 генераторов. Медицинское оборудование: 30 аппаратов ИВЛ, 30 аппаратов для дыхания (АМБУ), расходные материалы", - заявил Кличко.

По словам Кличко, также Киев отправит в Херсон продукты питания - проднаборы для жителей и по 10 тонн постного масла, сахара и круп. Кроме того, для нужд жителей столица передает теплые одеяла и одежду. А для восстановления города - строительные материалы, инвентарь и инструменты.

Также Херсон может получить от столицы денежную помощь.

"Я инициирую рассмотрение Киевсоветом выделения 50 миллионов денежной помощи Херсону. Так, как мы выделяли на восстановление городам и селам Киевской агломерации", - отметил мэр Киева.