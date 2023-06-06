Кличко: Київ готується прийняти постраждалих дітей з Херсонської області і відправляє допомогу

Київ надає всебічну допомогу Херсонщині, яка через підрив російськими окупантами греблі Каховського водосховища переживає масштабну техногенну катастрофу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

"Київ, чим може, допоможе постраждалим містам, де склалася критична ситуація після підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС і спуском води з Каховського водосховища. Київ запропонував допомогу через Асоціацію міст і отримав найнагальніші потреби від Херсонського регіонального відділення АМУ. Зараз ми визначаємо, які засоби із необхідних зможемо оперативно надати - а саме мотопомпи та плавзасоби. А також відправимо продукти харчування та питну воду", - повідомив Кличко.

Також, за його словами, Київ готується прийняти дітей з постраждалого регіону.

"Говорив із секретарем Херсонської міськради Галиною Логуновою. Домовилися, що столиця прийме і забезпечить оздоровлення в дитячих таборах 100 дітей із Херсону. Вже почали займатися організацією цього", - зазначив Кличко.

Коротко про підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, що сьогодні вночі окупанти шляхом дистанційного підриву зруйнували Каховську ГЕС. Станція відновленню не підлягає. Росіяни підірвали машинну залу.

Внаслідок чого близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонщини опинилися у критичній зоні. Відомо про підтоплення понад 10 населених пунктів, а також є загроза для затоплення до 80 населених пунктів.

Руйнування ГЕС також загрожує Запорізькій АЕС, проте ситуація наразі контрольована.

Зазначимо, що цим підривом російські терористи намагаються зірвати контрнаступ українських Сил оборони, але в РНБО запевнили - українців ніщо і ніхто не зупинить.

Всі подробиці щодо підриву Каховської ГЕС та наслідків - в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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