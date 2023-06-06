ua ru
Вт, 06 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кличко: Киев готовится принять пострадавших детей из Херсонской области и отправляет помощь

Новина українською →
Вторник 06 июня 2023 16:16
Кличко: Киев готовится принять пострадавших детей из Херсонской области и отправляет помощь Фото: Киев готовится принять пострадавших детей из Херсонской области (wikimedia org)
Автор: Сергей Новиков

Киев оказывает всестороннюю помощь Херсонщине, которая из-за подрыва российскими оккупантами плотины Каховского водохранилища переживает масштабную техногенную катастрофу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"Киев, чем может, поможет пострадавшим городам, где сложилась критическая ситуация после подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС и спуском воды из Каховского водохранилища. Киев предложил помощь через Ассоциацию городов и получил самые неотложные потребности от Херсонского регионального отделения АГУ. Сейчас мы определяем, какие средства из необходимых сможем оперативно предоставить - мотопомпы и плавсредства. А также отправим продукты питания и питьевую воду", - сообщил Кличко.

По его словам, Киев готовится принять детей из пострадавшего региона.

"Говорил с секретарем Херсонского горсовета Галиной Логуновой. Договорились, что столица примет и обеспечит оздоровление в детских лагерях 100 детей из Херсона. Уже начали заниматься организацией этого", - отметил Кличко.

Кратко о подрыве Каховской ГЭС

Напомним, что сегодня ночью кафиры путем дистанционного подрыва разрушили Каховскую ГЭС. Станция восстановлению не подлежит. Россияне взорвали машинный зал.

В результате чего около 16 тысяч человек на правобережье Херсонщины оказались в критической зоне. Известно о подтоплении более 10 населенных пунктов, а также есть угроза затопления до 80 населенных пунктов.

Разрушение ГЭС также угрожает Запорожской АЭС, однако ситуация контролируется.

Отметим, что этим подрывом российские террористы пытаются сорвать контрнаступление украинских сил обороны, но в СНБО заверили - украинцев ничто и никто не остановит.

Все подробности подрыва Каховской ГЭС и последствий - в материале РБК-Украина по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Виталий Кличко Новая Каховка
NEWS
Стратегический узел. Где находится Каховская ГЭС и чем грозит ее разрушение
Стратегический узел. Где находится Каховская ГЭС и чем грозит ее разрушение
DAILY
Арсенал террора. Почему Россия активизировала обстрелы и сколько у нее осталось ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Арсенал террора. Почему Россия активизировала обстрелы и сколько у нее осталось ракет