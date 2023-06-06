Кличко: Киев готовится принять пострадавших детей из Херсонской области и отправляет помощь
Киев оказывает всестороннюю помощь Херсонщине, которая из-за подрыва российскими оккупантами плотины Каховского водохранилища переживает масштабную техногенную катастрофу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
"Киев, чем может, поможет пострадавшим городам, где сложилась критическая ситуация после подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС и спуском воды из Каховского водохранилища. Киев предложил помощь через Ассоциацию городов и получил самые неотложные потребности от Херсонского регионального отделения АГУ. Сейчас мы определяем, какие средства из необходимых сможем оперативно предоставить - мотопомпы и плавсредства. А также отправим продукты питания и питьевую воду", - сообщил Кличко.
По его словам, Киев готовится принять детей из пострадавшего региона.
"Говорил с секретарем Херсонского горсовета Галиной Логуновой. Договорились, что столица примет и обеспечит оздоровление в детских лагерях 100 детей из Херсона. Уже начали заниматься организацией этого", - отметил Кличко.
Кратко о подрыве Каховской ГЭС
Напомним, что сегодня ночью кафиры путем дистанционного подрыва разрушили Каховскую ГЭС. Станция восстановлению не подлежит. Россияне взорвали машинный зал.
В результате чего около 16 тысяч человек на правобережье Херсонщины оказались в критической зоне. Известно о подтоплении более 10 населенных пунктов, а также есть угроза затопления до 80 населенных пунктов.
Разрушение ГЭС также угрожает Запорожской АЭС, однако ситуация контролируется.
Отметим, что этим подрывом российские террористы пытаются сорвать контрнаступление украинских сил обороны, но в СНБО заверили - украинцев ничто и никто не остановит.
Все подробности подрыва Каховской ГЭС и последствий - в материале РБК-Украина по ссылке.
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