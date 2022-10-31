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Кличко про енергетичний терор Росії: у Путіна немає шансів

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Понеділок 31 жовтня 2022 18:17
Кличко про енергетичний терор Росії: у Путіна немає шансів Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Росія намагається залякати українців атаками на енергетичну інфраструктуру, але викликає лише ще більший гнів. В Кремлі досі не зрозуміли, що народ не можна перемогти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в інтерв’ю швейцарському "20 Minuten".

"Путін посилає свої безпілотники проти нашої критичної інфраструктури та руйнує наші системи опалення. Він хоче, щоб ми мерзли взимку. Росія намагається ввести нас у депресію, посіяти хаос у місті, посіяти страх і терор. Але вона досягає протилежного. Через знищення на нашій Батьківщині зростає наш гнів. У Москві не зрозуміли, що іноді можна перемогти армії, але ніколи - народ і націю. Ми сильні, і у путіна немає шансів", - заявив Кличко.

Він також розповів, як Київ готується протистояти енергетичному терору Путіна.

"Ми намагаємося протидіяти цьому, розробили різні сценарії та встановили понад тисячу опалювальних локацій по всьому місту. Тут люди можуть поспати і зігрітися. Ми також купили чимало резервних генераторів для шкіл і лікарень. Ми вимкнули ліхтарі. Світлові панелі також вимкнені, і наші електробуси знову працюють на бензині та дизелі. У кожному районі міста щодня на кілька годин вимикають електроенергію. Зима буде непростою, але ми готові", - повідомив мер.

Кличко підкреслив, що у нинішній складній ситуації українські громади допомагають одна одній, оскільки проблема з електропостачанням - спільна проблема. Адже в країні зруйнована кожна третя електростанція.

Як повідомлялося, графік відключення світла для Києва ще розробляється, але він не буде точним. Все залежатиме від обсягів дефіциту та споживання електроенергії.

Нагадаємо, графіки віялових відключень електроенергії для Києва обіцяли переглянути. При цьому тривалість обмежень може бути збільшена до шести годин.

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Віталий Кличко
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