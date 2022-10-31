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Кличко об энергетическом терроре России: у Путина нет шансов

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Понедельник 31 октября 2022 18:17
Кличко об энергетическом терроре России: у Путина нет шансов Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Россия пытается запугать украинцев атаками на энергетическую инфраструктуру, но вызывает еще больший гнев. В Кремле пока не поняли, что народ нельзя победить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в интервью швейцарскому "20 Minuten".

"Путин посылает свои беспилотники против нашей критической инфраструктуры и разрушает наши системы отопления. Он хочет, чтобы мы мерзли зимой. Россия пытается ввести нас в депрессию, посеять хаос в городе, посеять страх и террор. Но она добивается противоположного. Из-за уничтожения на нашей Родине растет наш гнев. В Москве не поняли, что иногда можно победить армии, но никогда - народ и нацию. Мы сильны, и у путина нет шансов", - заявил Кличко.

Он также рассказал, как Киев готовится противостоять энергетическому террору Путина.

"Мы пытаемся противодействовать этому, разработали разные сценарии и установили более тысячи отопительных локаций по всему городу. Здесь люди могут поспать и согреться. Мы также купили немало резервных генераторов для школ и больниц. Мы выключили фонари. Световые панели также отключены, и наши электробусы снова работают на бензине и дизеле. В каждом районе города каждый день на несколько часов выключают электроэнергию. Зима будет непростой, но мы готовы", - сообщил мэр.

Кличко подчеркнул, что в нынешней сложной ситуации украинские общины помогают друг другу, поскольку проблема с электроснабжением – общая проблема. Ведь в стране разрушена каждая третья электростанция.

Как сообщалось, график отключения света для Киева еще разрабатывается , но он не будет точным. Все зависит от объемов дефицита и потребления электроэнергии.

Напомним, графики веерных отключений электроэнергии для Киева обещали пересмотреть. При этом длительность ограничений может быть увеличена до 6 часов.

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Виталий Кличко
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