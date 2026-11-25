За словами Берлінської, Росія рекрутує тисячі іноземців на місяць, а в Україні цим займаються окремі підрозділи за ініціативою найтолковіших командирів. Два роки тому вона допомогла створити Центр рекрутингу іноземців. Ідея в тому, щоб системно вести для іноземців інформаційну кампанію, оплачувати їм логістику та давати можливість підписувати контракти.

Берлінська підкреслила, що іноземців важливо також навчати й супроводжувати. Частина з них, за її словами, приїхала й поїхала, залишивши поганий фідбек: вони скаржаться на скотське ставлення та на те, що їх обманювали, користуючись незнанням мови й культури.

Бізнес, за її словами, готовий скинутися на доставку іноземців. Привезти одного коштує умовно 800-1000 доларів, а далі він підписує контракт і служить, як усі, за рахунок податків. Вибираючи між тим, щоб віддати кваліфікованого інженера чи замістити його двома колумбійцями, бізнесмен, на її думку, вибере привезти двох за 2000 доларів.

Берлінська також розповіла, що іноземці "класно воюють", і навела приклади підрозділів, які показують вражаючий результат. Вона запитала, чому б не заповнювати іноземцями принаймні третину мобілізаційного плану. Якщо, наприклад, потрібно 20 тисяч людей на місяць, то принаймні від пʼяти до восьми тисяч реально залучити з країн Африки, Латинської Америки та Азії.