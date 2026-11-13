Українців з бронюванням стане менше. Міністр роз'яснив нові правила для "оборонки"

В Україні змінилися правила бронювання для підприємств оборонно-промислового та паливно-енергетичного комплексів. Частина з них може втратити статус критичності і бронь для працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра економіки та довкілля Олександра Кравченка в ефірі телемарафону .

Нові правила бронювання

За словами Кравченка, підприємства ОПК та ПЕК мають привести кількість заброньованих військовозобов’язаних до 95%. Бронювання за ключовими фахівцями, безпосередньо залученими до виробництва, зокрема технологічним та інженерним персоналом, має зберегтися.

Міністр каже, що раніше окремі критичні підприємства могли бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників. За новими правилами базову квоту знизили до 95%. Також критичним підприємствам надали додатковий 31 день, щоб скоригувати кількість заброньованих.

Чиновник наголосив, що бронювання мають зберегти за працівниками, які безпосередньо забезпечують виробничі процеси. Йдеться про фахівців, які:

виконують оборонні контракти,

забезпечують безперебійну роботу підприємств,

проводять ремонтні та аварійно-відновлювальні роботи.

"Ми насамперед говоримо про технологічний, інженерний персонал", - каже він.

Скорочення бронювання не повинно зачіпати фахівців, без яких неможливо виконувати оборонні замовлення та підтримувати роботу підприємств, зазначив Кравченко.

Також, на думку міністра, від до 10 до 15% підприємств вже не будуть відповідати новим, більш жорстким правилам критичності.