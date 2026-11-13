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Українців з бронюванням стане менше. Міністр роз'яснив нові правила для "оборонки"

21:25 13.11.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Бджола
Українців з бронюванням стане менше. Міністр роз'яснив нові правила для "оборонки" Фото: міністр економіки і довкілля України Олександр Кравченко (elevatorist_com)
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В Україні змінилися правила бронювання для підприємств оборонно-промислового та паливно-енергетичного комплексів. Частина з них може втратити статус критичності і бронь для працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра економіки та довкілля Олександра Кравченка в ефірі телемарафону.

Нові правила бронювання

За словами Кравченка, підприємства ОПК та ПЕК мають привести кількість заброньованих військовозобов’язаних до 95%. Бронювання за ключовими фахівцями, безпосередньо залученими до виробництва, зокрема технологічним та інженерним персоналом, має зберегтися.

Міністр каже, що раніше окремі критичні підприємства могли бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників. За новими правилами базову квоту знизили до 95%. Також критичним підприємствам надали додатковий 31 день, щоб скоригувати кількість заброньованих.

Чиновник наголосив, що бронювання мають зберегти за працівниками, які безпосередньо забезпечують виробничі процеси. Йдеться про фахівців, які:

  • виконують оборонні контракти,
  • забезпечують безперебійну роботу підприємств,
  • проводять ремонтні та аварійно-відновлювальні роботи.

"Ми насамперед говоримо про технологічний, інженерний персонал", - каже він.

Скорочення бронювання не повинно зачіпати фахівців, без яких неможливо виконувати оборонні замовлення та підтримувати роботу підприємств, зазначив Кравченко.

Також, на думку міністра, від до 10 до 15% підприємств вже не будуть відповідати новим, більш жорстким правилам критичності.

Раніше РБК-Україна писало, що статус критичності підприємств, термін дії якого спливає у листопаді-грудні 2026 року, автоматично продовжать до 1 лютого 2027 року.

Для забезпечення безперебійної роботи критично важливих підприємств під час переходу на оновлену систему бронювання підготували проєкт акту, який передбачає запровадження перехідного періоду.

Крім того, стало відомо, хто має право на відстрочку від мобілізації. Серед підстав для її отримання - сімейні обставини, стан здоров'я, навчання, наукова діяльність та бронювання.

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Міністерство економіки Бронювання від мобілізації
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