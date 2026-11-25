Иностранцами реально заполнять 25-30% мобилизационного плана. Бизнес даже готов оплачивать доставку иностранцев в Украину.
Об этом в подкасте РБК-Украина "ЦЕ БАЗА" рассказала Мария Берлинская, волонтер, ветеранка и руководительница проекта Victory Drones.
По словам Берлинской, Россия рекрутирует тысячи иностранцев в месяц, а в Украине этим занимаются отдельные подразделения по инициативе самых толковых командиров. Два года тому назад она помогла создать Центр рекрутинга иностранцев. Идея состоит в том, чтобы системно вести для иностранцев информационную кампанию, оплачивать им логистику и давать возможность подписывать контракты.
Берлинская подчеркнула, что иностранцев важно также учить и сопровождать. Часть из них, по ее словам, приехала и уехала, оставив плохой фидбек: они жалуются на скотское отношение и на то, что их обманывали, пользуясь незнанием языка и культуры.
Бизнес, по ее словам, готов скинуться на доставку иностранцев. Привезти одного стоит условно 800-1000 долларов, а дальше он подписывает контракт и служит, как все, за счет налогов. Выбирая между тем, чтобы отдать квалифицированного инженера или заместить его двумя колумбийцами, бизнесмен, по ее мнению, выберет привезти двоих за 2000 долларов.
Берлинская также рассказала, что иностранцы "классно воюют", и привела примеры подразделений, показывающих поразительный результат. Она спросила, почему бы не заполнять иностранцами хотя бы треть мобилизационного плана. Если, например, нужно 20 тысяч человек в месяц, то, по крайней мере, от пяти до восьми тысяч реально привлечь из стран Африки, Латинской Америки и Азии.
Ранее РБК-Украина писала, что Минобороны выступило за максимальное бронирование работников ОПК, когда Минэкономики предлагало снизить квоту для отрасли со 100% до 85%. Также мы рассказывали, что базовую квоту бронирования снизили до 95%, а критическим предприятиям предоставили дополнительный 31-й день, чтобы скорректировать численность забронированных.