Класична військова перемога України чи РФ є малоймовірною, - адмірал НАТО

"Класична військова перемога будь-якої зі сторін на даний момент є малоймовірною. Це тому, що зараз на окупованій території України перебуває 700 тисяч російських солдатів", - сказав Бауер.

На його думку, росіян важко буде вивести і "ми всі повинні винести з цього урок".

"Якби 2022 року ми дали все, коли Україна дуже успішно відвойовувала свою територію у росіян у період, скажімо, з квітня до серпня того року, і якби ми дали вам усе, про що ви просили, то, ймовірно, результат війни був би дуже-дуже іншим", - зазначив адмірал.

Водночас він переконаний, що Росія "вже програла цю війну стратегічно, що призвело до того, що вона стала сателітом Китаю". Адже без допомоги Китаю "росіяни не змогли би продовжувати цю війну в Україні".

"А з військової точки зору я не можу уявити жодного сценарію, за якого Росія могла б вийти з цієї війни переможцем", - додав Бауер.