Классическая военная победа Украины или РФ маловероятна, - адмирал НАТО

"Классическая военная победа любой из сторон на данный момент маловероятна. Это потому, что сейчас на оккупированной территории Украины находится 700 тысяч российских солдат", - сказал Бауэр.

По его мнению, россиян трудно будет вывести и "мы все должны извлечь из этого урок".

"Если бы в 2022 году мы дали все, когда Украина очень успешно отвоевывала свою территорию у россиян в период, скажем, с апреля по август того года, и если бы мы дали вам все, о чем вы просили, то, вероятно, результат войны был бы очень-очень другим", - отметил адмирал.

В то же время он убежден, что Россия "уже проиграла эту войну стратегически, что привело к тому, что она стала сателлитом Китая". Ведь без помощи Китая "россияне не смогли бы продолжать эту войну в Украине".

"А с военной точки зрения я не могу представить ни одного сценария, при котором Россия могла бы выйти из этой войны победителем", - добавил Бауэр.