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Класична тріада. Подоляк розповів про тактику Росії цієї зими

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Цієї зими Росія вдасться до класичної путінської тріади: ядерних погроз, ударів по енергетичних об'єктах й інформаційної кампанії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Як пояснив Подоляк, класична тріада президента Росії Володимира Путіна, це:

  • геноцидні енергетичні атаки, щоб залишити мільйони людей без електрики і викликати потік біженців;
  • інформаційна кампанія про необхідність припинення вогню для припинення страждань;
  • ядерне залякування на випадок поразки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Подоляка, війна не завершиться тільки звільненням всієї території України. Він наголосив на важливості демілітаризації кордонів Росії.

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