Класична тріада. Подоляк розповів про тактику Росії цієї зими

Цієї зими Росія вдасться до класичної путінської тріади: ядерних погроз, ударів по енергетичних об'єктах й інформаційної кампанії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Як пояснив Подоляк, класична тріада президента Росії Володимира Путіна, це:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Подоляка, війна не завершиться тільки звільненням всієї території України. Він наголосив на важливості демілітаризації кордонів Росії.

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