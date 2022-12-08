Классическая триада. Подоляк рассказал о тактике России этой зимой

Этой зимой Россия прибегнет к классической путинской триаде: ядерным угрозам, ударам по энергетическим объектам и информационной кампании.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Как пояснил Подоляк, классическая триада президента России Владимира Путина, это:

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Подоляка, война не завершится только освобождением всей территории Украины. Он отметил важность демилитаризации границ России.

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