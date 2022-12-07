У Зеленського заговорили про необхідність демілітаризації прикордоння РФ

Війна не завершиться тільки звільненням всієї території України, оскільки треба буде демілітаризувати прикордоння РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка в ефірі національного телемарафону.

"Я вважаю, що буде чітка конвенційна війна, в ході якої Росія буде поступово відступати до кордонів 1991 року", - йдеться у заяві.

Подоляк пояснив, що там війна напевно не зупиниться, бо треба буде демілітаризувати прикордоння РФ.

"Тому російські військовослужбовці повинні будуть відійти на кілометрів 50-100 від кордону. Отак будуть далі розвиватися події щодо війни", - додав радник голови Офісу президента України.