У Зеленського заговорили про необхідність демілітаризації прикордоння РФ
Війна не завершиться тільки звільненням всієї території України, оскільки треба буде демілітаризувати прикордоння РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка в ефірі національного телемарафону.
"Я вважаю, що буде чітка конвенційна війна, в ході якої Росія буде поступово відступати до кордонів 1991 року", - йдеться у заяві.
Подоляк пояснив, що там війна напевно не зупиниться, бо треба буде демілітаризувати прикордоння РФ.
"Тому російські військовослужбовці повинні будуть відійти на кілометрів 50-100 від кордону. Отак будуть далі розвиватися події щодо війни", - додав радник голови Офісу президента України.
Нагадаємо, що Росія від розпочатої повномасштабної війни в Україні отримає лише цілу низку негараздів.
Раніше ми писали, що Подоляк порадив Кремлю забути про Бахмут та готуватись до Ялти.
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