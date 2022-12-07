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У Зеленського заговорили про необхідність демілітаризації прикордоння РФ

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Середа 07 грудня 2022 19:38
У Зеленського заговорили про необхідність демілітаризації прикордоння РФ Фото: радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Дмитро Браславський

Війна не завершиться тільки звільненням всієї території України, оскільки треба буде демілітаризувати прикордоння РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка в ефірі національного телемарафону.

"Я вважаю, що буде чітка конвенційна війна, в ході якої Росія буде поступово відступати до кордонів 1991 року", - йдеться у заяві.

Подоляк пояснив, що там війна напевно не зупиниться, бо треба буде демілітаризувати прикордоння РФ.

"Тому російські військовослужбовці повинні будуть відійти на кілометрів 50-100 від кордону. Отак будуть далі розвиватися події щодо війни", - додав радник голови Офісу президента України.

Нагадаємо, що Росія від розпочатої повномасштабної війни в Україні отримає лише цілу низку негараздів.

Раніше ми писали, що Подоляк порадив Кремлю забути про Бахмут та готуватись до Ялти.

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