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У "Київводоканалі" спростували вкид про графіки відключення води

Фото: у "Київводоканалі" спростували вкид про графіки відключення води (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У мережі з'явилася інформація про плани запровадити графіки відключення води у Києві. Вона є неправдивою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Київводоканалу".

Як зазначили у компанії, послуги водопостачання та водовідведення надаються мешканцям Києва цілодобово та в повному обсязі. Винятком є лише аварії на трубопроводах.

"Київводоканал" не запроваджував жодних графіків відключення водопостачання, тому ці повідомлення неправдиві", - наголошується у повідомленні.

Також у "Київводоканалі" закликали мешканців столиці не довіряти фейковим новинам та орієнтуватися лише на офіційні джерела інформації: сайт "Київводоканалу", сторінку у Facebook, а також офіційні ресурси Київської міської державної адміністрації.

 

Що передувало

Нагадаємо, графіки подачі води вже запроваджували у кількох населених пунктах України, але Києва це не стосувалося.

Зокрема, такі заходи через відключення світла вводили у Конотопі Сумської області. Воду тоді подавали лише вранці та ввечері.

При цьому графіки відключення води вводили в Ірпені Київської області через значні обмеження електропостачання.

Фейки про такі обмеження у Києві вже розповсюджували наприкінці червня.

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