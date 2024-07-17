В одному з міст Сумської області вводять графіки подачі води через відключення світла. Подачу води будуть обмежувати у частині Конотопа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Конотопа Артема Семеніхіна у Facebook.

За його словами, через відключення електроенергії воду у мікрорайонах "Житломасив", "КВРЗ" та селі Підлипне будуть подавати лише зранку та ввечері.

"У зв'язку з тим, що зараз фактично немає електропостачання у нашому місті, у двох мікрорайонах та у селі Підлипному зараз практично відсутнє водопостачання... Сьогодні у тестовому режимі, а завтра на постійній основі воду подають з 6:00 до 10:00 та з 16:00 до 22:00", - заявив він.

Мер зазначив, що воду будуть подавати за допомогою генераторів. Як сказав Семеніхін, подача води генераторами дорого обійдеться, тому міська влада вирішила відмовитися від ремонту колекторів та водопроводу для забезпечення жителів водою у спеку.

Пізніше міський голова повідомив, що у Конотопі працюватимуть всі "Пункти незламності". Там містяни зможуть зарядити гаджети та скористатися інтернетом.