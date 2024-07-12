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У місті під Києвом критично впав тиск води, вводяться графіки подачі

Україна, П'ятниця 12 липня 2024 19:04
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У місті під Києвом критично впав тиск води, вводяться графіки подачі Фото: в Ірпіні введуть тимчасові графіки обмеження водопостачання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

В Ірпіні Київської області тимчасово буде застосовано графіки обмеження водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ірпінського міського голову Олександра Маркушина.

"Через довготривалі відключення електрики та надмірний полив маємо критичне падіння тиску в мережі водопостачання", - пояснив Маркушин.

Він розповів, що для того, щоб стабілізувати ситуацію в місті вводять тимчасові графіки обмеження водопостачання.

Графік на сьогодні, 12 листопада:

  • з 17:00 до 22:00 - вода матиме достатній тиск;
  • з 22:00 - вода подаватиметься із заниженим тиском (на верхніх поверхах можлива її повна відсутність) - аби встигнути наповнити резервуари на наступну добу.

Мер зауважив, що на балансі "Ірпіньводоканалу" перебувають сотні об’єктів. Критична інфраструктура водоканалу, яка відповідає за подачу води у водопровідну мережу міста, має потужні генератори та працює безперебійно, однак забезпечити генераторами всі відключені свердловини, а їх 60, й головне контролювати їхню роботу - задача практично непідйомна для наявних в місті ресурсів.

"Проблема в ці спекотні дні нагальна в багатьох громадах України, через що столиця вдвічі зменшила подачу води до Ірпеня. Проблема комплексна. Її не можна вирішити порадами диванних "експертів", які знають, як правильно прикладати подорожник на перелом", - пояснив Маркушин.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як діятимуть графіки відключення світла на завтра, 13 липня.

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