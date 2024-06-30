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Киян попередили про фейк щодо графіків відключення води

Неділя 30 червня 2024 19:09
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Киян попередили про фейк щодо графіків відключення води Ілюстративне фото: графіків відключення води не будуть вводити у Києві (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Інформація щодо того, що в Києві буде введено графіки постачання води є фейковою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Як розповіли у КМДА, днями почала поширюватись інформація щодо того, що у Києві будуть вводитись графіки відключення водопостачання. Однак як зазначили у відомстві, така інформація є фейковою.

У підприємстві наголошують, що "Київводоканал" постачає питну воду киянам і не припиняє роботу. Жодної інформації про запровадження графіка не розміщав на офіційному сайті.

"Закликаємо довіряти лише офіційним джерелам інформації", - сказано у повідомленні.

Аварії з водопостачанням у Києві

Нагадаємо, 11 травня, у Києві сталась аварія на трубопроводі. Також у березні в Києві на лівому березі сталося пошкодження водопроводу, внаслідок чого на проїжджу частину вулиці розлилася вода. Фахівці вже працюють над ліквідацією аварії.

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КМДА Водопостачання Київ
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