В "Киевводоканале" опровергли вброс о графиках отключения воды

Как отметили в компании, услуги водоснабжения и водоотвода предоставляются жителям Киева круглосуточно и в полном объеме. Исключением являются только аварии на трубопроводах.

"Киевводоканал" не вводил никаких графиков отключения водоснабжения, поэтому эти сообщения ложны", - подчеркивается в сообщении.

Также в "Киевводоканале" призвали жителей столицы не доверять фейковым новостям и ориентироваться только на официальные источники информации: сайт "Киевводоканала", страницу в Facebook, а также официальные ресурсы Киевской городской государственной администрации.