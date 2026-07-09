"Київстару" дозволили купити провайдера GigaCloud, він обслуговує "Дію"

Яку умову висунув АМКУ

За рішенням АМКУ, "Київстар" не може нав'язувати свої телеком-послуги клієнтам провайдера.

Користувачі зможуть вільно купувати хмарні сервіси GigaCloud як самостійну послугу, незалежно від того, чий інтернет вони використовують.

За виконанням цих умов комітет стежитиме через щорічну звітність "Київстару".

Що відомо про GigaCloud

GigaCloud є одним із найбільших хмарних провайдерів в Україні. Він обслуговує понад 1500 клієнтів. Серед них як великі державні платформи, так і приватний бізнес.

Компанія обслуговує "Дію" та "Прозорро", НАК "Нафтогаз", "Таскомбанк", а також "Львівобленерго", Львівську обласну раду та інших клієнтів.

Кого вже придбав "Київстар"

"Київстар" вже володіє медичним сервісом Helsi, платформою "Київстар ТБ" та сервісом таксі Uklon.

У лютому 2026 року "Київстар" придбав сервіс Tabletki.ua, який співпрацює з 14 тисячами аптек по всій країні.