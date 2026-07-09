"Киевстару" разрешили купить провайдера GigaCloud, он обслуживает "Дію"

Какое условие выдвинул АМКУ

По решению АМКУ, "Киевстар" не может навязывать свои телеком-услуги клиентам провайдера.

Пользователи смогут свободно покупать облачные сервисы GigaCloud в качестве самостоятельной услуги, независимо от того, чей интернет они используют.

За выполнением этих условий комитет будет следить через ежегодную отчетность "Киевстара".

Что известно о GigaCloud

GigaCloud является одним из самых больших облачных провайдеров в Украине. Он обслуживает более 1500 клиентов. Среди них, как крупные государственные платформы, так и частный бизнес.

Компания обслуживает "Дію" и "Прозорро", НАК "Нафтогаз", "Таскомбанк", а также "Львовоблэнерго", Львовский областной совет и других клиентов.

Кого уже приобрел "Киевстар"

"Киевстар" уже владеет медицинским сервисом Helsi, платформой "Киевстар ТВ" и сервисом такси Uklon.

В феврале 2026 года "Киевстар" приобрел сервис Tabletki.ua, сотрудничающий с 14 тысячами аптек по всей стране.