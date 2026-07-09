"Киевстару" разрешили купить провайдера GigaCloud, он обслуживает "Дію"

Антимонопольный комитет разрешил компании "Киевстар" приобрести провайдера облачных услуг GigaCloud. Но выдвинул условие для сохранения честной конкуренции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).
По решению АМКУ, "Киевстар" не может навязывать свои телеком-услуги клиентам провайдера.
Пользователи смогут свободно покупать облачные сервисы GigaCloud в качестве самостоятельной услуги, независимо от того, чей интернет они используют.
За выполнением этих условий комитет будет следить через ежегодную отчетность "Киевстара".
GigaCloud является одним из самых больших облачных провайдеров в Украине. Он обслуживает более 1500 клиентов. Среди них, как крупные государственные платформы, так и частный бизнес.
Компания обслуживает "Дію" и "Прозорро", НАК "Нафтогаз", "Таскомбанк", а также "Львовоблэнерго", Львовский областной совет и других клиентов.
"Киевстар" уже владеет медицинским сервисом Helsi, платформой "Киевстар ТВ" и сервисом такси Uklon.
В феврале 2026 года "Киевстар" приобрел сервис Tabletki.ua, сотрудничающий с 14 тысячами аптек по всей стране.
Напомним, в июле "Киевстар" изменил правила пополнения счета.
А в августе "Киевстар" выключит сеть 3G в нескольких областях Украины.