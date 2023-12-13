В "Киевстаре" раскрыли, как хакеры сломали защиту оператора

Во время вчерашней масштабной кибератаки на мобильного оператора "Киевстар" хакерам удалось взломать защиту благодаря учетной записи одного из сотрудников компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента компании "Киевстар" Александра Комарова в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

Предприниматель отметил, что это и стало причиной того, что злоумышленникам удалось пробить систему защиты оператора.

"Это произошло, поскольку был скомпрометирован учетный пул, скомпрометирована учетная запись кого-то из сотрудников и враг смог попасть внутрь инфраструктуры компании", - объяснил он.

Также руководство компании уточняет, что об этом продолжаются следственные деяствия.

Хакерская атака на "Киевстар"

Напомним, вчера утром, 12 декабря, произошел масштабный сбой в работе мобильного оператора "Киевстар". По официальным данным, сеть атаковали хакеры. По факту было возбуждено дело по восьми статьям, и ведется расследование.

Отметим, что в результате сбоя в работе оператора по всей Украине было зафиксировано отсутствие мобильной связи у абонентов, также не работал сайт оператора, мобильное приложение "Киевстар", пропал доступ к интернету.

Как заявляют в Службе безопасности Украины и в администрации мобильного оператора, 13 декабря планируется восстановить фиксированный интернет для домохозяйств, а также приступить к запуску мобильной связи и интернета.

Сегодня вечером в "Киевстар" заявили, что специалисты начали включение голосовой связи по всей Украине, и возобновление услуг будет происходить постепенно. Также ведутся работы над восстановлением услуг передачи данных и SMS. Сделать это хотят в течение суток.

Детальнее о масштабном сбое в "Киевстар" из-за хакерской атаки - читайте в материале РБК-Украина.