"Київстар" змінює правила з 6 лютого: як не втратити свій номер (інструкція)

Мобільний оператор "Київстар" з 6 лютого змінює умови дії номерів для абонентів передплати. Загальний термін дії номера залишається незмінним - 365 днів, однак тепер він буде поділений на два етапи.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії .

Як працюватиме нова система

Перший етап триватиме 274 дні з моменту останнього поповнення рахунку або оплати тарифу. У цей період номер перебуватиме в активному стані, а абонент зможе користуватися всіма послугами без обмежень.

Другий етап - призупинений, він триватиме 91 день. У цей час абонент отримуватиме SMS-нагадування про необхідність поповнити рахунок, щоб уникнути повної деактивації номера. У призупиненому стані можна поповнювати рахунок та телефонувати лише на сервісні номери.

Щоб відновити повноцінну роботу номера, потрібно поповнити рахунок щонайменше на 30 гривень одним платежем. У компанії наголошують: сервіси на кшталт "Екстра гроші" або переказ коштів не подовжують термін дії номера.

Як подовжити термін дії номера

У "Київстарі" зазначають, що продовжити термін дії номера можна кількома способами:

поповнити рахунок мінімум на 30 гривень одним платежем;

оплатити основний пакет послуг на 4 тижні або місяць;

скористатися оплатою денного пакета.

Для абонентів, які користуються тарифами з оплатою за рік або пів року, діє виняток - у такому разі термін дії номера автоматично подовжується щоразу після оновлення пакета послуг.

Навіщо запровадили зміни

У компанії пояснюють, що оновлення правил має на меті зберегти номери за активними абонентами та спростити умови користування мобільним зв’язком.

Перевірити термін дії свого номера можна за допомогою запиту *114# або в розділі "Профіль" у застосунку "Мій Київстар".