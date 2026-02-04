"Київстар" змінює правила з 6 лютого: як не втратити свій номер (інструкція)
Мобільний оператор "Київстар" з 6 лютого змінює умови дії номерів для абонентів передплати. Загальний термін дії номера залишається незмінним - 365 днів, однак тепер він буде поділений на два етапи.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
Як працюватиме нова система
Перший етап триватиме 274 дні з моменту останнього поповнення рахунку або оплати тарифу. У цей період номер перебуватиме в активному стані, а абонент зможе користуватися всіма послугами без обмежень.
Другий етап - призупинений, він триватиме 91 день. У цей час абонент отримуватиме SMS-нагадування про необхідність поповнити рахунок, щоб уникнути повної деактивації номера. У призупиненому стані можна поповнювати рахунок та телефонувати лише на сервісні номери.
Щоб відновити повноцінну роботу номера, потрібно поповнити рахунок щонайменше на 30 гривень одним платежем. У компанії наголошують: сервіси на кшталт "Екстра гроші" або переказ коштів не подовжують термін дії номера.
Як подовжити термін дії номера
У "Київстарі" зазначають, що продовжити термін дії номера можна кількома способами:
- поповнити рахунок мінімум на 30 гривень одним платежем;
- оплатити основний пакет послуг на 4 тижні або місяць;
- скористатися оплатою денного пакета.
Для абонентів, які користуються тарифами з оплатою за рік або пів року, діє виняток - у такому разі термін дії номера автоматично подовжується щоразу після оновлення пакета послуг.
Навіщо запровадили зміни
У компанії пояснюють, що оновлення правил має на меті зберегти номери за активними абонентами та спростити умови користування мобільним зв’язком.
Перевірити термін дії свого номера можна за допомогою запиту *114# або в розділі "Профіль" у застосунку "Мій Київстар".
Нагадаємо, у грудні 2025 року "Київстар" оновив умови тарифів через зростання витрат на електроенергію, паливо та підтримку стабільної роботи мережі. Водночас абонентам обіцяють додаткові обсяги послуг без доплати та можливість заздалегідь обрати інший тариф, якщо нові умови не підійдуть.
Також ми писали, що мережа "Київстар" переважно працює стабільно попри знеструмлення. 70% базових станцій функціонують у штатному режимі, ще понад 19% - завдяки акумуляторам і генераторам.