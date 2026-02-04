ua en ru
Ср, 04 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

"Киевстар" меняет правила с 6 февраля: как не потерять свой номер (инструкция)

Среда 04 февраля 2026 17:08
UA EN RU
"Киевстар" меняет правила с 6 февраля: как не потерять свой номер (инструкция) Фото: "Киевстар" меняет правила продления срока действия номеров (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Мобильный оператор "Киевстар" с 6 февраля меняет условия действия номеров для абонентов предоплаты. Общий срок действия номера остается неизменным - 365 дней, однако теперь он будет разделен на два этапа.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Читайте также: Без света и в мороз: сколько реально работает мобильная связь и интернет в Украине

Как будет работать новая система

Первый этап продлится 274 дня с момента последнего пополнения счета или оплаты тарифа. В этот период номер будет находиться в активном состоянии, а абонент сможет пользоваться всеми услугами без ограничений.

Второй этап - приостановленный, он продлится 91 день. В это время абонент будет получать SMS-напоминания о необходимости пополнить счет, чтобы избежать полной деактивации номера. В приостановленном состоянии можно пополнять счет и звонить только на сервисные номера.

Чтобы восстановить полноценную работу номера, нужно пополнить счет минимум на 30 гривен одним платежом. В компании отмечают: сервисы вроде "Экстра деньги" или перевод средств не продлевают срок действия номера.

Как продлить срок действия номера

В "Киевстаре" отмечают, что продлить срок действия номера можно несколькими способами:

  • пополнить счет минимум на 30 гривен одним платежом;
  • оплатить основной пакет услуг на 4 недели или месяц;
  • воспользоваться оплатой дневного пакета.

Для абонентов, которые пользуются тарифами с оплатой за год или полгода, действует исключение - в таком случае срок действия номера автоматически продлевается каждый раз после обновления пакета услуг.

Зачем ввели изменения

В компании объясняют, что обновление правил имеет целью сохранить номера за активными абонентами и упростить условия пользования мобильной связью.

Проверить срок действия своего номера можно с помощью запроса *114# или в разделе "Профиль" в приложении "Мой Киевстар".

Напомним, в декабре 2025 года "Киевстар" обновил условия тарифов из-за роста расходов на электроэнергию, топливо и поддержку стабильной работы сети. В то же время абонентам обещают дополнительные объемы услуг без доплаты и возможность заранее выбрать другой тариф, если новые условия не подойдут.

Также мы писали, что сеть "Киевстар" преимущественно работает стабильно несмотря на обесточивание. 70% базовых станций функционируют в штатном режиме, еще более 19% - благодаря аккумуляторам и генераторам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевстар Мобильный трафик
Новости
Переговоры в Абу-Даби уже идут: что обсуждают Украина, Россия и США сегодня
Переговоры в Абу-Даби уже идут: что обсуждают Украина, Россия и США сегодня
Аналитика
Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом