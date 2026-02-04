"Киевстар" меняет правила с 6 февраля: как не потерять свой номер (инструкция)
Мобильный оператор "Киевстар" с 6 февраля меняет условия действия номеров для абонентов предоплаты. Общий срок действия номера остается неизменным - 365 дней, однако теперь он будет разделен на два этапа.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.
Как будет работать новая система
Первый этап продлится 274 дня с момента последнего пополнения счета или оплаты тарифа. В этот период номер будет находиться в активном состоянии, а абонент сможет пользоваться всеми услугами без ограничений.
Второй этап - приостановленный, он продлится 91 день. В это время абонент будет получать SMS-напоминания о необходимости пополнить счет, чтобы избежать полной деактивации номера. В приостановленном состоянии можно пополнять счет и звонить только на сервисные номера.
Чтобы восстановить полноценную работу номера, нужно пополнить счет минимум на 30 гривен одним платежом. В компании отмечают: сервисы вроде "Экстра деньги" или перевод средств не продлевают срок действия номера.
Как продлить срок действия номера
В "Киевстаре" отмечают, что продлить срок действия номера можно несколькими способами:
- пополнить счет минимум на 30 гривен одним платежом;
- оплатить основной пакет услуг на 4 недели или месяц;
- воспользоваться оплатой дневного пакета.
Для абонентов, которые пользуются тарифами с оплатой за год или полгода, действует исключение - в таком случае срок действия номера автоматически продлевается каждый раз после обновления пакета услуг.
Зачем ввели изменения
В компании объясняют, что обновление правил имеет целью сохранить номера за активными абонентами и упростить условия пользования мобильной связью.
Проверить срок действия своего номера можно с помощью запроса *114# или в разделе "Профиль" в приложении "Мой Киевстар".
Напомним, в декабре 2025 года "Киевстар" обновил условия тарифов из-за роста расходов на электроэнергию, топливо и поддержку стабильной работы сети. В то же время абонентам обещают дополнительные объемы услуг без доплаты и возможность заранее выбрать другой тариф, если новые условия не подойдут.
Также мы писали, что сеть "Киевстар" преимущественно работает стабильно несмотря на обесточивание. 70% базовых станций функционируют в штатном режиме, еще более 19% - благодаря аккумуляторам и генераторам.