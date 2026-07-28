"Київстар" закриває 7 тарифів: що зміниться для користувачів у серпні

Головне: Оновлення для бізнесу: З 30 липня 2026 року "Київстар" змінює умови підключення IoT-тарифів для корпоративних клієнтів.

З 30 липня 2026 року "Київстар" змінює умови підключення IoT-тарифів для корпоративних клієнтів. Які тарифи закриють: Для нових абонентів стануть недоступними сім пакетів (уся лінійка IoT, Модем та Стрімінг).

Для нових абонентів стануть недоступними сім пакетів (уся лінійка IoT, Модем та Стрімінг). Умови для діючих клієнтів: Для тих, хто вже користується цими тарифами або встигне підключити їх до 29 липня, все залишиться без змін.

Які тарифи стануть недоступними

З 30 липня 2026 року змінюються умови обслуговування лінійки IoT-рішень для корпоративних клієнтів. Для нових абонентів стануть недоступними сім тарифних планів.

Зокрема, оновлення торкнеться таких тарифів:

IoT Старт;

IoT Міні;

IoT База;

IoT Про;

Модем;

Стрімінг;

Тарифи ІоТ-платформи.

Що зміниться для діючих абонентів

Для бізнес-клієнтів, які вже користуються цими пропозиціями або встигнуть підключити їх до 29 липня 2026 року включно, умови обслуговування та вартість залишаться без змін.

Водночас починаючи з 30 липня "Київстар" запропонує оновлену лінійку IoT-тарифів для нових підключень, деталі якої оприлюднять на офіційному сайті оператора.