"Київстар" закриває 7 тарифів: що зміниться для користувачів у серпні

Мобільний оператор "Київстар" оновлює лінійку тарифних планів для бізнесу та закриває низку пропозицій для нових підключень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію компанії "Київстар".
Головне:
З 30 липня 2026 року змінюються умови обслуговування лінійки IoT-рішень для корпоративних клієнтів. Для нових абонентів стануть недоступними сім тарифних планів.
Зокрема, оновлення торкнеться таких тарифів:
Для бізнес-клієнтів, які вже користуються цими пропозиціями або встигнуть підключити їх до 29 липня 2026 року включно, умови обслуговування та вартість залишаться без змін.
Водночас починаючи з 30 липня "Київстар" запропонує оновлену лінійку IoT-тарифів для нових підключень, деталі якої оприлюднять на офіційному сайті оператора.