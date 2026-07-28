"Киевстар" закрывает 7 тарифов: что изменится для пользователей в августе

Мобильный оператор Киевстар обновляет линейку тарифных планов для бизнеса и закрывает ряд предложений для новых подключений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию компании "Киевстар".
Главное:
С 30 июля 2026 года изменяются условия обслуживания линейки IoT-решений для корпоративных клиентов. Для новых абонентов станут недоступны семь тарифных планов.
В частности, обновление коснется следующих тарифов:
Для бизнес-клиентов, которые уже пользуются этими предложениями или успеют подключить их к 29 июля 2026 года включительно, условия обслуживания и стоимость останутся без изменений.
В то же время, начиная с 30 июля, "Киевстар" предложит обновленную линейку IoT-тарифов для новых подключений, детали которой обнародуют на официальном сайте оператора.