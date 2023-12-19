"Київстар" відновлюється після атаки: які сервіси планують запустити незабаром

Мобільний оператор "Київстар" продовжує відновлювати роботу після масштабної хакерської атаки. Планується зняти обмеження на швидкість мобільного інтернету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
За даними прес-служби, станом на зараз працюють:
Наразі компанія продовжує:
Нагадаємо, 12 грудня стався масштабний збій у роботі оператора мобільного зв'язку "Київстар". Через збій по всій країні був мобільний зв'язок та інтернет від "Київстару" у 24 млн клієнтів. Не працював сайт оператора та мобільний додаток.
Мобільний зв'язок почали відновлювати лише увечері 13 грудня, після чого поступово відновили інтернет. Сервіс SMS запрацював майже за тиждень.
Як зазначає британська розвідка, ймовірно, кібератака на мобільного оператора стала наймасштабнішою з початку повномасштабного вторгнення Росії.