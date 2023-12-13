Найбільша хакерська атака на телеком-інфраструктуру у світі: глава "Київстару" назвав цілі

Хакерська атака росіян на "Київстар", яка відбулася 12 грудня, була найпотужнішою у світі. Її ціллю було покласти критичну інфраструктуру країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю президент компанії Олександра Комарова виданню Forbes .

"Насправді це найбільша хакерська атака на телеком-інфраструктуру у світі. Вдалих атак такого масштабу не було. І, будемо відверті, не так багато країн, на які напала Росія", - сказав він.

За його словами, базова версія оператора, що ціль - руйнування інфраструктури, покласти критичну інфраструктуру країни. "Можливо, для того, щоб спаплюжити візит президента в США, додати щось до енергетичних блекаутів, впливати на моральний дух українців через інші важелі", - зазначив Комаров.

Хакерська атака

Нагадаємо, 12 грудня, у роботі "Київстар" стався масштабний збій. Абоненти залишилися без мобільного зв'язку та доступу до інтернету. Станом на вечір 12 грудня 24 млн абонентів "Київстару" все ще залишалися без мобільного звʼязку. Наразі розслідуванням зайнялася Служба безпеки України.

Через збій по всій Україні виникла низка проблем, у тому числі з викликом екстрених служб та системами сповіщення про повітряну тривогу.

Детальніше про атаку на "Київстар" читайте у матеріалі РБК-Україна.