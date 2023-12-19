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"Киевстар" восстанавливается после атаки: какие сервисы запустят в ближайшее время

Фото: Киевстар восстановит сервисы после атаки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Мобильный оператор "Киевстар" продолжает восстанавливаться после масштабной хакерской атаки. Планируется снять ограничения на скорость мобильного Интернета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным пресс-службы, по состоянию на данный момент работают:

  • 99% базовых станций;
  • услуги связи и мобильного интернета;
  • SMS, международный голосовой роуминг;
  • мобильный интернет в метро Киева и Харькове;
  • брендовые магазины.

В настоящее время компания продолжает:

  • снимать ограничения по скорости мобильного интернета;
  • улучшать работу "домашнего интернета";
  • работать над запуском скоростного мобильного интернета в роуминге.

Кибератака на "Киевстар"

Напомним, 12 декабря произошел масштабный сбой в работе оператора мобильной связи "Киевстар". Из-за сбоя по всей стране отсутствовала мобильная связь и интернет от "Киевстара" у 24 млн клиентов. Не работал сайт оператора и мобильное приложение.

Мобильную связь начали восстанавливать только вечером 13 декабря, после чего постепенно восстановили интернет. Сервис SMS заработал почти через неделю.

Как отмечает британская разведка, вероятно, кибератака на мобильного оператора стала самой масштабной с начала полномасштабного вторжения России.

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