"Киевстар" восстановил доступ мобильного интернета по всей стране

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу компании в Fecebook.

По данным компании, по состоянию на сейчас они смогли восстановить доступ к мобильному интернету по всей стране, а также возобновили работу более 95% базовых станций мобильной связи.

По их данным, сейчас компания активно работает над запуском SMS и восстановлением доступа к "Мой Киевстар".

Сеть, по словам компании, стабилизируется и работает во всех стандартах, в том числе 4G.

"Это означает, что скоро качество связи будет улучшаться. Даже если сейчас она работает с уменьшенной скоростью. В некоторых населенных пунктах все еще могут возникать кратковременные сложности со связью. Однако, наши специалисты оперативно их устраняют", - отметили в "Киевстар".

Сбой в "Киевстар"

Напомним, 12 декабря произошел масштабный сбой в работе телекоммуникационной компании "Киевстар". Официально сеть атаковали хакеры, из-за чего уже открыто дело по восьми статьям.

Из-за сбоя в работе оператора по всей стране абоненты зафиксировали отсутствие мобильной связи, а также отсутствие работы сайта оператора, мобильного приложения. Кроме того, не было доступа в интернет.

Также из-за сбоя возникли проблемы с работой банкоматов и pos-терминалов, а в ряде городов "легла" система оповещения о воздушной тревоге.

В настоящее время компании постепенно удается возобновить работу. Так, вчера оператор начал восстанавливать по Украине мобильный интернет, он уже доступен в Ивано-Франковской области.

Более подробно о сбое в "Киевстаре" можете узнать в материале РБК-Украина.

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