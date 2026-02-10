"Київстар" придбав Tabletki.ua за 160 млн доларів

Tabletki.ua - один із найбільших цифрових маркетплейсів медичних товарів, який дозволяє користувачам шукати, порівнювати та замовляти ліки й інші товари в українських аптеках.

Платформа співпрацює з понад 14 тисячами аптек по всій країні та забезпечує в середньому близько 14 млн онлайн-замовлень щомісяця.

За останні 12 місяців валова вартість товарів, оформлених через сервіс, склала 57,3 млрд гривень, тоді як EBITDA за цей період становила 24 млн доларів, а чистий прибуток - 20 млн доларів.

У "Київстарі" зазначили, що придбання дозволить поєднати досвід компанії у розвитку цифрових сервісів із можливостями Tabletki.ua та розширити напрям цифрової медицини. Сервіс стане частиною цифрових продуктів оператора, до якої вже входять платформа Helsi, сервіс Uklon, Kyivstar TV і застосунок MyKyivstar.