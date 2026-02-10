UA

Курс долара Економіка Авто Tech

"Київстар" придбав Tabletki.ua за 160 млн доларів

Ілюстративне фото: "Київстар" придбав Tabletki.ua (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Компанія "Київстар Груп" підписала остаточну угоду та завершила придбання 100% акцій онлайн-платформи Tabletki.ua за 160 млн доларів. Оплата буде здійснена в українській гривні на території України.

Tabletki.ua - один із найбільших цифрових маркетплейсів медичних товарів, який дозволяє користувачам шукати, порівнювати та замовляти ліки й інші товари в українських аптеках.

Платформа співпрацює з понад 14 тисячами аптек по всій країні та забезпечує в середньому близько 14 млн онлайн-замовлень щомісяця.

За останні 12 місяців валова вартість товарів, оформлених через сервіс, склала 57,3 млрд гривень, тоді як EBITDA за цей період становила 24 млн доларів, а чистий прибуток - 20 млн доларів.

У "Київстарі" зазначили, що придбання дозволить поєднати досвід компанії у розвитку цифрових сервісів із можливостями Tabletki.ua та розширити напрям цифрової медицини. Сервіс стане частиною цифрових продуктів оператора, до якої вже входять платформа Helsi, сервіс Uklon, Kyivstar TV і застосунок MyKyivstar.

Нагадаємо, компанія "Київстар" провела розміщення своїх акцій на американській фондовій біржі Nasdaq - це перший подібний випадок для українського бізнесу.

Також мобільний оператор інформував про стан роботи мережі в різних регіонах країни в умовах сильних морозів та російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Крім того, нещодавно найбільший мобільний оператор України повідомив про зміни в окремих тарифах і запуск додаткових можливостей для абонентів.

