"Киевстар" приобрел Tabletki.ua за 160 млн долларов

Tabletki.ua - один из крупнейших цифровых маркетплейсов медицинских товаров, который позволяет пользователям искать, сравнивать и заказывать лекарства и другие товары в украинских аптеках.

Платформа сотрудничает с более 14 тысячами аптек по всей стране и обеспечивает в среднем около 14 млн онлайн-заказов ежемесячно.

За последние 12 месяцев валовая стоимость товаров, оформленных через сервис, составила 57,3 млрд гривен, тогда как EBITDA за этот период составила 24 млн долларов, а чистая прибыль - 20 млн долларов.

В "Киевстаре" отметили, что приобретение позволит совместить опыт компании в развитии цифровых сервисов с возможностями Tabletki.ua и расширить направление цифровой медицины. Сервис станет частью цифровых продуктов оператора, в которую уже входят платформа Helsi, сервис Uklon, Kyivstar TV и приложение MyKyivstar.