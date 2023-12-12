"Київстар" потрапив під хакерську атаку, - джерела

Як проінформувало джерело видання, оператор "Київстар" потрапив під хакерську атаку. Очікується, що відновлення зв'язку та інтернету може зайняти деякий час.

За словами інформованих співрозмовників, це питання наразі перебуває під контролем профільних відомств.

Джерела додають, що вже найближчим часом компанія оприлюднить офіційну заяву стосовно цього питання.

Наразі ж громадяни, які є користувачами "Київстар", можуть скористатися альтернативою - віртуальною карткою е-сім інших операторів. Зазначимо, в Monobank вже повідомили, що сервіс eSIM "поклали" через занадто великий наплив бажаючих ним скористатися.

За інформацією видання, на цей час ведуться технічні роботи з іншими операторами для запобігання подібним ситуаціям.

Що з персональними даними абонентів?

Тим часом "Суспільне" з посиланням на прес-службу компанії пише, що оператор залучив правоохоронців і спеціальні держслужби для фіксації обставин і наслідків втручання в роботу.

Вказано, що персональні дані абонентів "не скомпрометовані, фахівці працюють над усуненням несправностей".

Водночас "Київстар" в коментарі ЗМІ заперечують інформацію

про обшуки, про які повідомила низка Telegram-каналів. Це спростовують виданню і в СБУ.

Збій у роботі "Київстар"

Нагадаємо, що сьогодні стався масштабний технічний збій у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар". Абоненти зафіксували відсутність мобільного зв'язку, не працює сайт оператора, мобільний застосунок "Київстар". Також немає доступу до інтернету.

Наразі така ситуація спостерігається масовано по всій Україні. Офіційну причину збою наразі не повідомляли, але оператор раніше звернувся до клієнтів із закликом скористатися нацроумінгом (перейти на іншого оператора через функцію національного роумінгу), але цього абонентам зробити не вдалося. В Мінцифри вже назвали тому причину.

Крім того, через збій у роботі "Київстар" виникла й нова проблема. Про неї дізнайтеся в нашому матеріалі за посиланням.

Своєю чергою в МВС дали кілька важливих порад абонентам, які залишилися без звязку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.