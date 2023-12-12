Залишилися без зв'язку? У поліції звернулися із важливою заявою

Поки через збій відсутній зв'язок у абонентів "Київстару", за будь-якою допомогою можна звернутись до поліції. Екстрені номери 101, 102, 112 працюють у штатному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МВС Ігоря Клименка.

"Якщо вам потрібна термінова допомога - зв’язатися з рідними або викликати екстрені служби - зверніться до найближчого управління поліції або пожежно-рятувальної частини", - нагадав він.

Також можна попросити про допомогу у нацгвардійців, поліцейських та прикордонників, які несуть службу у населених пунктах та на автодорогах.

"У Пунктах незламності, розгорнутих на базі наших підрозділів, є можливість скористатися Wi-Fi. Поділіться цією інформацією із рідними та знайомими, які наразі перебувають без зв'язку!" - додав Клименко.

Збій у "Київстарі"

Масштабний збій у мережі мобільного оператора "Київстар" стався 12 грудня. Абоненти скаржаться на відсутність зв'язку, сайт компанії не працює. Преблеми фіксуються масово на всій території України.

При цьому користувачі "Київстару" не можуть підключитися до національного роумінгу. Це пов'язано з тим, що оператор не може надіслати інформацію про своїх абонентів через масштабний збій.

У компанії офіційно підтвердили масштабний збій. Нині його причину встановлюють. Крім того, через цю ситуацію виникла нова проблема. Докладніше про неї – у матеріалі.